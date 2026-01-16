Поиск

МВД предложило увеличить срок пребывания в РФ международных перевозчиков до 180 дней в году

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В МВД России предложили повысить сроки пребывания международных перевозчиков из безвизовых стран до 180 дней при условии своевременной подачи заявления на портале Госуслуг, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В целях обеспечения бесперебойных международных перевозок МВД России подготовлен проект постановления правительства Российской Федерации, которым предусмотрено увеличение срока временного пребывания иностранцев, осуществляющих международные автомобильные перевозки, до 180 суток в течение календарного года", - сказала Волк журналистам в пятницу.

Срок пребывания указанной категории иностранных граждан будет увеличен при условии представления заявления в электронной форме с использованием мобильного приложения (ruID) портала Госуслуг в целях въезда и пребывания (проживания) в РФ. Также к заявлению необходимо приложить копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих международную перевозку.

"В случае, если такое заявление не будет направлено, срок временного пребывания иностранных водителей будет исчисляться в общем порядке (90 дней суммарно в календарном году)", - добавила представитель министерства.

