Поезда задерживаются в Новосибирской области из-за неисправности опоры сети

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Новосибирская транспортная прокуратура начала проверку по факту задержек в движении поездов на Западно-Сибирской железной дороге в Новосибирской области, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По предварительным данным, в субботу задержка произошла около 10:00 по местному времени на участке железной дороги между станциями Коченево и Дупленская из-за неисправности опоры контактной сети.

Обстоятельства происшедшего устанавливаются. Движение осуществляется в реверсивном порядке, ведутся восстановительные работы.

В надзорном ведомстве "Интерфаксу" сообщили, что количество задерживающихся поездов уточняется.