Поиск

ФСБ сообщила о предотвращении нападения на полицейских в КБР

Также, по данным спецслужбы, предотвращен поджог административного здания в Хабаровском крае

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - ФСБ и Следственный комитет РФ сообщили о задержании молодого человека, готовившего нападение на полицейских в Нальчике, а также гражданина одной из стран Центральной Азии, который планировал поджог административного здания в Хабаровском крае.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий в указанных регионах при подготовке нападений с использованием зажигательных устройств и самодельных взрывных устройств (далее - СВУ) задержаны действовавшие по указаниям кураторов из террористических организаций гражданин одной из стран Центрально-Азиатского региона, 1995 года рождения, планировавший поджог административного здания Хабаровского края, и житель Кабардино-Балкарской Республики, 2009 года рождения, готовивший покушение на сотрудников полиции Нальчика", - сообщил в субботу Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

По данным спецслужбы, у задержанных обнаружена переписка с боевиками запрещенных на территории РФ террористических организаций, содержащие способы совершения преступлений, а также фотографии объектов, где планировалось совершить покушение.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что 16-летнему жителю КБР предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации) и ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст.205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта организованной группой лиц). "Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, а также выявление иных возможных фактов противоправной деятельности обвиняемого", - сказала Петренко.

В отношении мужчины, задержанного в Хабаровском крае, уголовное дело расследуется краевым УФСБ, он также арестован.

ФСБ СКР Нальчик КБР Хабаровский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минобороны заявило об ударах по связанным с ВСУ транспортным и энергообъектам

ФСБ сообщила о предотвращении нападения на полицейских в КБР

В Думу внесены законопроекты об уголовной ответственности за нарушение правил продажи сим-карт

Поезда задерживаются в Новосибирской области из-за неисправности опоры сети

За ночь над российскими регионами были сбиты 99 украинских дронов

Российские военные отразили контратаку ВСУ в районе Купянска

Мощный антициклон приведёт к 50-градусным морозам на Урале и в Сибири

 Мощный антициклон приведёт к 50-градусным морозам на Урале и в Сибири

Российские военные сбили 23 БПЛА за вечер пятницы

Роскомнадзор отрицает новые ограничения в отношении Telegram

Путин потребовал ликвидировать отставание от других стран в развитии беспилотных систем
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8172 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 49 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2502 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 125 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 15 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 422 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });