ФСБ сообщила о предотвращении нападения на полицейских в КБР

Также, по данным спецслужбы, предотвращен поджог административного здания в Хабаровском крае

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - ФСБ и Следственный комитет РФ сообщили о задержании молодого человека, готовившего нападение на полицейских в Нальчике, а также гражданина одной из стран Центральной Азии, который планировал поджог административного здания в Хабаровском крае.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий в указанных регионах при подготовке нападений с использованием зажигательных устройств и самодельных взрывных устройств (далее - СВУ) задержаны действовавшие по указаниям кураторов из террористических организаций гражданин одной из стран Центрально-Азиатского региона, 1995 года рождения, планировавший поджог административного здания Хабаровского края, и житель Кабардино-Балкарской Республики, 2009 года рождения, готовивший покушение на сотрудников полиции Нальчика", - сообщил в субботу Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

По данным спецслужбы, у задержанных обнаружена переписка с боевиками запрещенных на территории РФ террористических организаций, содержащие способы совершения преступлений, а также фотографии объектов, где планировалось совершить покушение.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что 16-летнему жителю КБР предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации) и ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст.205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта организованной группой лиц). "Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, а также выявление иных возможных фактов противоправной деятельности обвиняемого", - сказала Петренко.

В отношении мужчины, задержанного в Хабаровском крае, уголовное дело расследуется краевым УФСБ, он также арестован.