Ребенок и пенсионерка погибли на пожаре в Удмуртии

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Одноэтажный кирпичный дом загорелся в деревне Большое Волково Вавожского района Удмуртии утром в субботу, два человека погибли, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Как сообщается, инцидент произошел около 07:00 по московскому времени. "К сожалению, погибли 77-летняя женщина и 9-летний мальчик", - сказали в МЧС.

Пострадала также 46-летняя женщина, которая получила ожоги лица.

Отмечается, что предварительная площадь пожара составила 600 кв. м. К тушению пожара привлекались 24 человека и 12 единиц техники.

Причина и обстоятельства пожара устанавливаются.