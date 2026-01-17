Поиск

Взрыв в кафе на Ставрополье произошел из-за разгерметизации газового баллона

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Пожарные локализовали возгорание в кафе на федеральной трассе "Кавказ" в Кочубеевском округе Ставропольского края, его причиной стала разгерметизация газового баллона, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Пострадали восемь человек.

Пресс-служба прокуратуры Ставрополья сообщает, что начала проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению законодательства о пожарной безопасности, а также требований по техническому обслуживанию газового оборудования.

СУ СКР по региону информирует, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ставрополье МЧС Ставропольский край Кочубеевский округ
