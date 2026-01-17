Взрыв в кафе на Ставрополье произошел из-за разгерметизации газового баллона

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Пожарные локализовали возгорание в кафе на федеральной трассе "Кавказ" в Кочубеевском округе Ставропольского края, его причиной стала разгерметизация газового баллона, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Пострадали восемь человек.

Пресс-служба прокуратуры Ставрополья сообщает, что начала проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению законодательства о пожарной безопасности, а также требований по техническому обслуживанию газового оборудования.

СУ СКР по региону информирует, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).