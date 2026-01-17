Пострадавшие при взрыве газа в кафе на Ставрополье получили травмы и ожоги

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Травмы и ожоги разной степени тяжести получили пострадавшие в результате взрыва газа в кафе в Кочубеевском округе Ставрополья, сообщил глава округа Олег Борзов в субботу.

Среди раненых три работника кафе, в том числе владелец заведения. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, написал Борзов в своем телеграм-канале.

Он добавил, что ожоги третьей степени получили пятеро членов одной семьи - посетители кафе. Их жизням ничего не угрожает.

По предварительной информации, пожар начался из-за взрыва газового баллона. Возгорание ликвидировали.

Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).