Поиск

Пострадавшие при взрыве газа в кафе на Ставрополье получили травмы и ожоги

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Травмы и ожоги разной степени тяжести получили пострадавшие в результате взрыва газа в кафе в Кочубеевском округе Ставрополья, сообщил глава округа Олег Борзов в субботу.

Среди раненых три работника кафе, в том числе владелец заведения. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, написал Борзов в своем телеграм-канале.

Он добавил, что ожоги третьей степени получили пятеро членов одной семьи - посетители кафе. Их жизням ничего не угрожает.

По предварительной информации, пожар начался из-за взрыва газового баллона. Возгорание ликвидировали.

Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ставрополье Ставропольский край Кочубеевский округ Олег Борзов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ростовские власти предупредили, что подъезд дома, атакованного БПЛА, может обрушиться

МАГАТЭ сообщило о согласии Украины и РФ на временное перемирие для ремонта ЛЭП к ЗАЭС

 МАГАТЭ сообщило о согласии Украины и РФ на временное перемирие для ремонта ЛЭП к ЗАЭС

В Крыму уменьшат наружное освещение для снижения нагрузки на электросети из-за морозов

 В Крыму уменьшат наружное освещение для снижения нагрузки на электросети из-за морозов

Минобороны заявило об ударах по связанным с ВСУ транспортным и энергообъектам

ФСБ сообщила о предотвращении нападения на полицейских в КБР

В Думу внесены законопроекты об уголовной ответственности за нарушение правил продажи сим-карт

Поезда задерживаются в Новосибирской области из-за неисправности опоры сети

За ночь над российскими регионами были сбиты 99 украинских дронов

Российские военные отразили контратаку ВСУ в районе Купянска

Мощный антициклон приведёт к 50-градусным морозам на Урале и в Сибири

 Мощный антициклон приведёт к 50-градусным морозам на Урале и в Сибири
Хроники событий
Протесты в Иране Протесты в Иране 50 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8172 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2502 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 125 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 15 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 422 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });