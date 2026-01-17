Восемь человек пострадали при взрыве газового баллона в кафе на Ставрополье

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Кафе загорелось в Кочубеевском округе Ставрополья, пострадали пятеро взрослых и трое детей, сообщил глава округа Олег Борзов в субботу.

"По предварительным данным, причиной возгорания стал взрыв газового баллона. В результате происшествия пострадали восемь человек, среди которых трое несовершеннолетних", - написал он в своем телеграм-канале.

Борзов добавил, что пострадавшим оказали медицинскую помощь и доставили в больницы. Пожар в кафе потушили, власти и специализированные службы работают на месте.