Cемь БПЛА уничтожены над территорией Северной Осетии

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Средствами ПВО министерства обороны РФ над территорией Северной Осетии уничтожены семь беспилотников, сообщил глава республики Сергей Меняйло.

"Сейчас на месте работают все ответственные ведомства. Жильцов пострадавшего дома в результате падения обломков БПЛА временно разместили в школе №6 Беслана. Все они обеспечены горячим питанием", - написал Меняйло.

Ранее сообщалось, что двое детей и один взрослый пострадали в результате падения обломков беспилотника на крышу 5-этажного жилого дома в Беслане. Каждому из пострадавших оказана необходимая медицинская помощь.