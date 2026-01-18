Военные РФ нанесли удары по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли очередные удары по используемым в интересах ВСУ объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины, а также по предприятиям сборки беспилотников дальнего действия, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение предприятиям по сборке беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что за сутки также поражены пункты временной дислокации ВСУ в 149 районах.