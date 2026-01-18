Четыре человека погибли из-за столкновения поезда и легковушки в Псковской области

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Грузовой состав и легковой автомобиль столкнулись на железнодорожном переезде в Псковской области, погибли четыре человека, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС в воскресенье.

По предварительной информации, в 10:20 по московскому времени в воскресенье на железнодорожном переезде в деревне Чернушка в Локнянском муниципальном округе произошло столкновение автомобиля Renault Logan под управлением мужчины 1986 года рождения с грузовым составом.

Водитель легкового автомобиля совершил выезд на переезд на красный сигнал светофора.

В результате ДТП погибли водитель легкового автомобиля и три пассажира.