Сенатор Косачев уверен, что создание "альтернативной ООН" стало бы ударом по миропорядку

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Идея создания Совета мира во многом настораживает - похоже, Вашингтон решил организовать некую управляемую коммерческую альтернативу ООН, что стало бы серьезным ударом по миропорядку, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Трамп объявил о создании Совета мира, который призван руководить восстановлением сектора Газа.

Россия всегда выступала за мирный процесс на Ближнем Востоке и приветствовала идеи, способные прекратить кровопролитие и страдания мирных граждан. Однако многое в инициативе Трампа настораживает", - сказал Косачев "Интерфаксу".

По его словам, это проект, в котором главная роль принадлежит Вашингтону и лично президенту США Дональду Трампу, а также его доверенным лицам.

"Отбор других участников также будет осуществляться по личным предпочтениям самого американского лидера, да еще и, как пишут СМИ, на коммерческой основе – якобы "входной билет" в Совет оценивается в миллиард долларов. Не уверен, что это именно то, что сегодня нужно Газе", - отметил сенатор.

По мнению Косачева, намного важнее участие и согласие всех значимых региональных игроков, а также "ближневосточного квартета", в котором США являются одним из участников, наряду с Россией, ЕС и ООН.

"И как раз тема ООН – еще один настораживающий момент. Очень похоже, что Трамп действует не только в обход, но и в пику ООН. Учитывая планы распространения деятельности Совета на другие проблемные ситуации, включая венесуэльскую и украинскую, есть ощущение, что Вашингтон решил создать некую управляемую и даже коммерческую альтернативу ООН, успех которой в Газе стали бы мультиплицировать в другие регионы", - сказал сенатор.

Он добавил, что в такой модели роль играли бы не реальный вес участников структуры и не их исторические или миротворческие заслуги, а лояльность к Трампу и Америке.

"Нетрудно догадаться, что создание "альтернативной ООН" стало бы серьезным ударом по миропорядку, который по идее должен опираться на Устав ООН и международое право - ведь сам американский лидер уже объявил его недействующим для себя. Важнейшие международные события не должны происходить под контролем единственной страны и тем более в коммерческом режиме", - подчеркнул Косачев.

