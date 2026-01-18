Поиск

Трамп собирается брать по $1 млрд за превышающее 3-летний срок участие в Совете мира по Газе

Фото: Alex Wong/Getty Images

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа предлагает странам, которые хотели бы в течение более чем трехлетнего периода состоять в создаваемом им Совете мира по урегулированию в Газе, внести взнос в размере в $1 млрд, сообщает в воскресенье агентство Bloomberg.

"Каждое государство-член занимает место сроком не более чем на три года с момента вступления настоящего устава в силу, с возможностью продления по решению председателя. Трехлетний срок членства не применяется к государствам-членам, которые внесут более $ 1 млрд наличными в Совет мира в течение первого года с момента вступления устава в силу", - говорится в проекте устава организации, который оказался в распоряжении агентства.

Согласно проекту устава, президент США будет исполнять обязанности первого председателя группы и будет решать, кого приглашать в члены организации. "Решения будут приниматься большинством голосов, при этом каждое присутствующее государство-член получает один голос, но все они будут подлежать одобрению председателем", пишет агентство.

При этом в проекте устава совет описывается как "международная организация, стремящаяся содействовать стабильности, восстанавливать надежное и законное управление и обеспечивать прочный мир в районах, затронутых конфликтом или находящихся под угрозой конфликта".

Как отмечает Bloomberg, "критики опасаются, что Трамп пытается создать альтернативу или соперника ООН".

Трамп ранее объявил о формировании Совета мира по Газе. В его состав вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера, инвестор Джаред Кушнер, бывший премьер Великобритании Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга и замсоветника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел, сообщал в субботу Белый дом.

сектор Газа США Дональда Трамп
