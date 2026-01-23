Поиск

Посол США в Израиле возложил на саму ООН ответственность за появление у нее конкурентов

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Посол США в Израиле Майк Хакаби заявил, что если ООН действительно грозит соперничество со стороны других структур, то причины следует искать в недостаточно эффективном функционировании самой организации.

"Если ООН что-либо угрожает или с ней соперничают, то это из-за ее некомпетентности", - сказал он телеканалу "Аль-Арабийя".

Дипломат при этом отверг предположения, будто Совет мира под председательством президента США Дональда Трампа создали на замену ООН, подчеркнув, что подобные дискуссии никогда не шли. Он разъяснил, что задачи Совета мира - мобилизовать международные усилия по окончательному завершению боевых действий в секторе Газа и по восстановлению анклава.

Он добавил, что в первую очередь Совет мира займется вопросами с разоружением движения ХАМАС и с переходом ко второй фазе мирного соглашения по Газе.

Хакаби заверил, что Трамп желает работать с ООН, но считает необходимым серьезно ее реформировать для сохранения доверия к ней.

В Давосе 22 января прошла церемония учреждения Совета мира. Вместе с президентом США учредительные документы подписали представители Азербайджана, Аргентины, Армении, Болгарии, Венгрии, Индонезии, Иордании, Казахстана, Катара, Монголии, ОАЭ, Пакистана, Парагвая, Саудовской Аравии, Турции, Узбекистана, а также самопровозглашенной Республики Косово.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф, выступая на церемонии подписания, заявил, что Совет мира будет работать не только над достижением мира в Газе, но и над урегулированием других глобальных конфликтов.

Президент Владимир Путин заявил, что Россия готова направить $1 млрд в создаваемый Трампом Совет мира из ее замороженных американской стороной активов, этот вопрос уже обсуждался с представителями Вашингтона ранее.

