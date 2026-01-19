Свердловский экс-замминистра энергетики Гайда объявлен в федеральный розыск

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Бывшего заместителя министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Сергея Гайду объявили в федеральный розыск, соответствующая информация появилась в базе данных на сайте МВД России.

"Разыскивается по статье УК", - говорится в базе данных.

Какая именно статья, на сайте не указано, однако, по данным местных СМИ, Гайда разыскивается по ч.4 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).

На сайте министерства ЖКХ и энергетики Свердловской области говорится, что Гайда был назначен на пост заместителя министра в марте 2014 года.