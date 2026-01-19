Газовые заправки замерзли в Томске

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Часть маршрутных автобусов в Томске не вышла на линию из-за невозможности заправиться на замерзших при низких температурах газовых станциях, сообщил мэр города Дмитрий Махиня в своем телеграм-канале.

"Центр организации и контроля пассажироперевозок фиксировал недостаточное количество машин на линии, томичи в социальных сетях тоже не раз подтверждали эту информацию. Одна из главных причин, которую называют перевозчики, - в морозы перестали работать газозаправочные станции. При этом большая часть автобусов, почти 240 единиц, используют именно это топливо", - написал Махиня.

Часть заправочных станций сжатого природного газа (метана) к настоящему моменту отогрета тепловыми пушками. Специалисты работают над возобновлением заправки на пропан-бутановых станциях.

"С представителями заправочных станций договорились о внеочередной заправке автобусов. Также перевозчикам указали на необходимость использования бензина на тех машинах, где это позволяет конструкция", - добавил Махиня.

В Западной Сибири и в Томске в частности установилась морозная погода. В последние дни ночами столбик термометра регулярно опускается до минус 40 градусов по Цельсию, днем не поднимается выше минус 30 градусов.