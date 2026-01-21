Путин потребовал от чиновников подготовиться к морозам в конце недели

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Федеральные и местные власти должны быть готовы к сильным морозам и возвращению снегопадов, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.

"Я хочу обратиться ко всем коллегам в федеральных органах власти и в регионах. В конце недели в центральной России, в Поволжье ожидаются сильные морозы и вероятное возвращение снегопадов. Поэтому нужно быть обязательно готовыми к такому развитию ситуации", - сказал он.