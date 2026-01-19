Гражданин США осужден в Сочи на пять лет за незаконную перевозку оружия на яхте

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Суд Центрального района Сочи признал гражданина США виновным в незаконной перевозке и перемещении через таможенную границу оружия и боеприпасов, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в понедельник.

Судом установлено, что с 1 июля 2024 года по 19 июня 2025 года американец Чарльз Уэйн Зиммерман на своей прогулочной яхте следовал по маршруту из штата Каролина через Португалию, Испанию, Италию, Грецию и Турцию. При этом на борту яхты находилось ранее приобретенное им огнестрельное оружие и боеприпасы к нему.

"19 июня американец пришвартовал яхту в морском порту Сочи, скрыв от пограничного контроля наличие на борту оружия. После прохождения таможенной границы, в ходе проведения осмотра яхты огнестрельное оружие и боеприпасы были обнаружены и изъяты сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю", - говорится в сообщении.

В суде он признал вину в полном объёме. Мужчина рассказал, что в интернете познакомился с девушкой, которая проживает в Казани, и решил поехать к ней в Россию на своей яхте. Отправляясь в путь, он не озаботился изучением законов Российской Федерации и полагал, что оружие, которое хранилось у него на яхте для самообороны, всегда должно оставаться на борту.

"Центральным районным судом Сочи гражданин США был признан виновным в незаконной перевозке и перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза огнестрельного оружия, основной части огнестрельного оружия (ствола) и боеприпасов. Судом ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщает пресс-служба.

Законность и справедливость вынесенного приговора подтвердил Краснодарский краевой суд, рассмотрев материалы уголовного дела в апелляционном порядке. Приговор оставлен без изменений и вступил в законную силу.