Информирование о ликвидации последствий ударов ВСУ ограничат на Белгородчине

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Оперштаб Белгородской области принял решение ограничить информирование о ликвидации последствий ударов ВСУ для предотвращения повторных атак и дестабилизации обстановки, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале во вторник.

"Враг может нанести повторные удары, если мы будем подробно рассказывать - как мы в принципе это всегда и делали в других менее сложных ситуациях, - о ликвидации, о порядке действий, которые предпринимает правительство Белгородской области, власти муниципалитетов, структурных подразделений, например, "Россети", в ликвидации последствий. Мы приняли решение этого не делать для того, чтобы не дать такую нужную информацию врагу, потому что это может привести к повторным ударам", - написал губернатор.

При этом он отметил, что после ударов ВСУ по объектам энергетики Белгородской области 9 января вражеские каналы использовали период временного молчания правительственных каналов, правительства Белгородской области, "Россетей". "Они использовали эту возможность для массированного вброса фейков и недостоверной информации. Цель - дестабилизация социальной обстановки, чтобы поднять панику среди населения", - подчеркнул Гладков.

Он добавил, что на оперативном штабе руководители правоохранительных органов поддержали решение рассмотреть и дать правовую оценку действиям каждого подобного информационного ресурса.

Ранее сообщалось, что в результате ракетного удара ВСУ по Белгороду в ночь на 9 января серьезные повреждения получил объект инфраструктуры. Без электроэнергии и тепла остались 556 тыс. человек в шести муниципальных образованиях. Это 1 920 многоквартирных домов. Кроме того, было нарушено водоснабжение и водоотведение для почти 200 тыс. человек.

