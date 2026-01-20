Поиск

ФСБ сообщила о ликвидации на Ставрополье мужчины, пытавшегося подорвать автомобиль военного

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - ФСБ установила человека, причастного к попытке подрыва автомобиля военного на Ставрополье в минувшем декабре, при задержании он оказал сопротивление и был нейтрализован, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в ходе оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств подготовки террористического акта в отношении военнослужащих Министерства обороны РФ, предотвращенного в декабре 2025 года в городе Ставрополь, установлен гражданин России, житель г. Кисловодска Ставропольского края, 1982 года рождения", - сказали в ЦОС.

По данным ФСБ, он по заданию украинских спецслужб заложил в тайник взрывное устройство, с помощью которого задержанная в декабре с поличным женщина пыталась заминировать автомобиль, припаркованный на автостоянке около воинской части Минобороны России.

"При попытке задержания злоумышленник оказал вооруженное сопротивление сотрудникам спецподразделения ФСБ России и был нейтрализован ответным огнем", - сказали в ЦОС.

Там отметили, что среди сотрудников правоохранительных органов и мирного населения пострадавших нет.

На месте происшествия обнаружен пистолет Макарова, ручная граната Ф-1 и рюкзак с самодельным взрывным устройством, изготовленным из компонентов иностранного производства.

"Согласно имеющимся сведениям, уничтоженный боевик ранее промышлял сбытом наркотических веществ на территории Ставропольского края", - заявили в спецслужбе.

Оперативно-разыскные мероприятия проводились в рамках расследования ранее возбужденного следственным подразделением УФСБ по Ставропольскому краю уголовного дела по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 (покушение на совершение террористического акта), ч. 4 ст. 222.1 (незаконные хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств), ч. 3 ст. 223.1 (незаконные изготовление взрывчатых веществ) УК России.

