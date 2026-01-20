Часть Крыма осталась без света из-за перегрузки электросетей

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Электроснабжение отключено в северных и северо-западных районах Крыма и Евпатории (запад полуострова) из-за технологических нарушений в сетях, сообщил премьер-министр республики Юрий Гоцанюк во вторник.

"В течение ближайших двух часов планируется полностью восстановить подачу электроэнергии в Джанкойском, Сакском, Раздольненском, Советском районах, а также частично в городе Евпатория, пострадавших в связи с технологическими нарушениями в сетях энергоснабжения", - написал Гоцанюк в своем телеграм-канале.

Минтопэнерго Крыма сообщает, что на фоне низких температур воздуха увеличились нагрузки на электросети, зафиксирована перегрузка электросетей на севере и северо-западе полуострова.

Для предотвращения аварийных ситуаций введены графики временного отключения света в Джанкойском, Раздольненском, Сакском, Красногвардейском и Советском районах, а также частично в Евпатории - суммарно на 50 МВт. Ограничения затрагивают 45 тыс. человек и 69 социально значимых объектов. В министерстве добавили, что есть вероятность отключения дополнительных населенных пунктов.