Минобороны РФ сообщило о ночном ударе по военным целям на Украине

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России минувшей ночью нанесли массированный удар по военным целям на Украине, сообщило министерство обороны РФ во вторник.

"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военной промышленности Украины, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов и цехам производства беспилотных летательных аппаратов дальнего действия", - сказано в сообщении Минобороны.

По его сведениям, "цели удара достигнуты".

"Все назначенные объекты поражены", - говорится в сводке.

Хроника 24 февраля 2022 года – 20 января 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
