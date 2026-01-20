Поиск

Военные РФ заявили об улучшении позиций российских войск в зоне СВО

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Группировки войск "Центр", "Запад", "Южная" и "Север" за сутки улучшили позиции в зоне спецоперации, группировка "Восток" продвинулась в глубину обороны ВСУ, сообщило Минобороны РФ во вторник.

"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям шести механизированных, егерской, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Белицкое, Доброполье, Сухецкое, Гришино, Самарское Донецкой Народной Республики и Новоподгородное Днепропетровской области", - говорится в сообщении министерства.

По его информации, потери украинских сил здесь составили более 425 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, пять боевых бронированных машин и два пикапа.

Согласно данным военного ведомства, подразделения группировки "Запад" в течение суток заняли более выгодные рубежи и позиции, подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю. Также сообщается об улучшении тактического положения подразделениями группировки "Север", продвижении в глубину обороны армии Украины подразделений группировки "Восток".

Хроника 24 февраля 2022 года – 20 января 2026 года Военная операция на Украине
ВСУ Минобороны РФ
