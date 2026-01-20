Поиск

Законопроект о полном госфинансировании производства мультфильмов принят в I чтении

Фото: Getty Images

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении проект закона о создании условий для увеличения объема государственной поддержки анимационных фильмов для детей и юношества.

Соответствующий законопроект (1089674-8) предлагает внести изменения в закон № 126-ФЗ "О государственной поддержке кинематографии РФ", предусмотрев возможность государственного финансирования производства и проката национальных анимационных фильмов для детей и юношества в размере 100% сметной стоимости их производства или проката.

В настоящее время законодательством РФ предусматривается полное государственное финансирование производства и проката художественных (игровых) фильмов для детей и юношества, при этом указанная норма не распространяется на анимационные фильмы.

Такое разделение создает неравные условия финансовой поддержки для направлений игрового и анимационного кино, хотя оба они ориентированы на детско-юношескую аудиторию и выполняют одну и ту же крайне важную функцию - воспитание подрастающих поколений на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурных ценностей, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

При этом возможности привлечения анимационными студиями внебюджетных средств на производство и прокат анимационных фильмов в существующих экономических условиях являются крайне ограниченными, говорится в документе. Кинопроизводство в целом и анимация в частности - высокорисковый вид экономической деятельности, финансовый результат которой заранее предсказать невозможно, также указано в пояснительной записке.

Предлагаемые изменения позволят существенно улучшить условия хозяйствования отечественных анимационных студий в условиях недоступности большинства зарубежных рынков и фестивалей, нивелировать негативные последствия ограничений на сделки с контентом российского производства, введенных в отношении России рядом недружественных стран.

Подобная мера также позволит улучшить положение ключевых партнеров анимационных студий по дистрибуции - кинотеатральных сетей, вызванное возникшим дефицитом высококачественного кинотеатрального контента, говорится в пояснительной записке.

Вышеуказанные изменения закона № 126-ФЗ позволят сохранить достигнутый за последние несколько лет количественный и качественный уровень анимационных фильмов для детей и юношества, считают в правительстве РФ.

Госдума
