Начальник инженерных войск РФ сообщил о создании специальных подразделений с роботами

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В инженерных войсках сформированы специализированные подразделения, которые оснащены робототехническими комплексами, сообщил начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

"Опыт специальной военной операции выявил необходимость широкого применения робототехнических комплексов для выполнения задач инженерного обеспечения в сложных условиях при огневом воздействии противника", - сказал Ставицкий в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

По его словам, внедрение роботов позволяет повысить эффективность войск и снизить потери личного состава.

"В инженерных войсках сформированы специализированные подразделения применения робототехнических комплексов, организована подготовка соответствующих специалистов, совершенствуются существующие и разрабатываются перспективные инженерные робототехнические комплексы", - сказал Ставицкий.

Он сообщил, что в группировках войск в зоне СВО созданы центры подготовки, оборудованные полигонами, учебными аудиториями, тренажерами, лабораториями по сборке, ремонту беспилотных систем и доработке инженерных боеприпасов.

Ставицкий сказал, что в зоне СВО робототехнические комплексы применяются инженерными подразделениями при проделывании проходов на маршрутах движения войск и разминировании.

Среди задач инженерных войск в зоне спецоперации он, в частности, назвал поддержание противодроновых коридоров безопасности, оборудование и содержание переправ, пунктов добычи и очистки воды.

