Колокольцев в Гаване встретился с президентом Кубы

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Глава МВД РФ Владимир Колокольцев встретился с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем, сообщила официальный представитель российского ведомства Ирина Волк.

"В Гаване во Дворце Революции состоялась встреча министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева и президента Республики Куба Мигеля Диас-Канеля Бермудеса", - говорится в сообщении в телеграм-канале Волк.

Отмечается, что министр выразил соболезнования в связи с гибелью сотрудников МВД и Революционных вооруженных сил Кубы в результате атаки США против Венесуэлы в ночь на 3 января. Колокольцев подчеркнул, что российская сторона выступает против вмешательства во внутренние дела других государств.

Глава МВД констатировал, что между министерствами внутренних дел России и Кубы развивается активный диалог.

"Ведомства сотрудничают по разным направлениям, в том числе по линии противодействия незаконному обороту наркотиков, в области обеспечения международной информационной безопасности, осуществляют обмен запросами по розыску преступников, ведут подготовку полицейских кадров", - следует из сообщения.