Поиск

Колокольцев в Гаване встретился с президентом Кубы

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Глава МВД РФ Владимир Колокольцев встретился с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем, сообщила официальный представитель российского ведомства Ирина Волк.

"В Гаване во Дворце Революции состоялась встреча министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева и президента Республики Куба Мигеля Диас-Канеля Бермудеса", - говорится в сообщении в телеграм-канале Волк.

Отмечается, что министр выразил соболезнования в связи с гибелью сотрудников МВД и Революционных вооруженных сил Кубы в результате атаки США против Венесуэлы в ночь на 3 января. Колокольцев подчеркнул, что российская сторона выступает против вмешательства во внутренние дела других государств.

Глава МВД констатировал, что между министерствами внутренних дел России и Кубы развивается активный диалог.

"Ведомства сотрудничают по разным направлениям, в том числе по линии противодействия незаконному обороту наркотиков, в области обеспечения международной информационной безопасности, осуществляют обмен запросами по розыску преступников, ведут подготовку полицейских кадров", - следует из сообщения.

Владимир Колокольцев Ирина Волк Куба
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Число пострадавших при атаке БПЛА в Адыгее увеличилось до 11 человек

Атака беспилотников на Кубань и Адыгею в ночь на 21 января. Главное

 Атака беспилотников на Кубань и Адыгею в ночь на 21 января. Главное

Обломки БПЛА с боевой частью упали рядом с многоквартирным домом на Кубани

Возгорание произошло на территории Афипского НПЗ после падения обломков БПЛА

Восемь человек пострадали в результате атаке БПЛА в Адыгее

Многоквартирный дом горит в Тахтамукайском районе Адыгеи после прилета БПЛА

Генпрокуратура просит суд обратить в доход РФ активы Вороновского и Дорошенко

 Генпрокуратура просит суд обратить в доход РФ активы Вороновского и Дорошенко

Объекты энергетики повреждены после обстрела в Белгородской области

Дмитриев назвал переговоры с США в Давосе очень конструктивными

Что произошло за день: вторник, 20 января
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8207 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2507 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 17 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 52 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 124 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });