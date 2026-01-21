Группировки "Запад" и "Восток" за сутки уничтожили 63 украинских пункта управления БПЛА

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Группировка войск "Запад" за сутки уничтожила 49 украинских пунктов управления беспилотной авиацией, сообщил в среду представитель группировки Иван Бигма.

"Выявлены и уничтожены 49 пунктов управления БПЛА, станция спутниковой связи Starlink и шесть складов боеприпасов", - сказал он.

По словам Бигмы, расчетами ПВО и мобильными огневыми группами группировки "Запад" сбиты управляемый авиационный боеприпас, 33 беспилотника самолетного типа и 53 тяжелых квадрокоптера армии Украины.

Представитель группировки "Восток" Дмитрий Миськов сообщил в среду, что подразделения группировки за сутки ликвидировали 14 украинских пунктов управления беспилотной авиацией.

Начальник пресс-центра "Южной" группировки Вадим Астафьев сообщил в среду, что войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены четыре антенны связи, пять наземных робототехнических комплексов и два терминала Starlink ВСУ.

"Поражены 14 пунктов временной дислокации, а также 32 блиндажа и укрытия с личным составом ВСУ. Сбиты семь беспилотников противника", - сказал Астафьев.