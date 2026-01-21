В Приморье плохо работающие коммерческие УК заменят муниципальными компаниями

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Муниципальные управляющие компании (УК) будут создавать в Приморском крае вместо не справляющихся с обязанностями коммерческих УК, сообщил губернатор региона Олег Кожемяко.

"Будем создавать муниципальные управляющие компании там, где коммерческие не справляются", - сообщил он в своем телеграм-канале в среду.

Он добавил, что работники муниципальных УК будут получать гарантированную зарплату от муниципалитета. Сейчас, по словам Кожемяко, есть нарекания к работе ряда коммерческих управляющих компаний.

По данным краевых властей, в 2025 году государственная жилищная инспекция Приморья организовала более 300 проверок организаций, обслуживающих жилые дома. Выданы 42 предписания, объявлено 568 предостережений о недопустимости нарушений, возбуждено 76 административных дел. Управляющие компании оштрафованы почти на 10 млн руб.

Основные нарушения связаны с содержанием общего имущества многоквартирных домов, изменением размера платы за обслуживание жилых помещений, управлением и ремонтом зданий.