Путин обсудит с членами кабмина вопросы с "прямой линии"

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин 21 января в формате видеоконференцсвязи проведёт совещание с членами правительства РФ, сообщила пресс-служба Кремля.

"Основной темой обсуждения станут вопросы, поднимавшиеся гражданами во время специальной программы "Итоги года с Владимиром Путиным", - говорится в сообщении.

С докладами выступят вице-премьеры Татьяна Голикова, Дмитрий Чернышенко и Марат Хуснуллин, глава Минэкономразвития Максим Решетников, глава Минздрава Михаил Мурашко, глава Минтруда Антон Котяков, глава Минпромторга Антон Алиханов и статс-секретарь - замминистра обороны РФ Анна Цивилёва.

"Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов", - говорится в сообщении.