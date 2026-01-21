Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,2%

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в среду умеренно корректируется вверх на фоне позитивных сигналов с переговоров по украинскому урегулированию, сдерживающими факторами выступают геополитические риски из-за притязаний президента США Дональда Трампа на Гренландию, а также дешевеющая нефть (фьючерс на Brent просел к $64 за баррель). Индекс IMOEX2 за минуту торгов вырос на 0,2%.

К 07:01 по Москве индекс IMOEX2 составил 2744,25 пункта (+0,2%); лидируют в росте акции "Полюса" (+1,6%), "Русала" (+0,9%), "Хэдхантера" (+0,9%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 21 января, составляет 77,8247 руб. (+6,61 копейки).

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил во вторник вечером, что переговоры с американской стороной проходят конструктивно и все больше людей осознают правильность позиции России. "Встреча проходит конструктивно, и все больше и больше людей осознают правильность российской позиции", - заявил Дмитриев "Известиям" в Давосе, где проходят его переговоры с рядом представителей США.

Подорожали также акции "ММК" (+0,8%), "АЛРОСА" (+0,7%), АФК "Система" (+0,7%), "ВК" (+0,6%), "Московской биржи" (+0,5%), "Группы компаний ПИК" (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,3%), "Северстали" (+0,3%), "Татнефти" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "НЛМК" (+0,2%), "Норникеля" (+0,2%), "ФосАгро" (+0,2%), "Роснефти" (+0,1%), Сбербанка (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,1% и +0,3% "префы"), "МТС" (+0,1%), ВТБ (+0,1%), "Т-Технологии" (+0,1%), "Яндекса" (+0,1%).

Подешевели акции "Интер РАО" (-0,3%), "префы" Сбербанка (-0,1%).

Президент США Дональд Трамп накануне вновь озвучил мысль о том, что проблема украинского конфликта в том, что стороны не бывают одновременно готовы к урегулированию. "Когда Россия готова, Украина не готова. А когда Украина готова, Россия не готова", - сказал он на брифинге в Белом доме.

Также Трамп предположил, что сможет добиться устраивающих его договоренностей по Гренландии. "Думаю, все в итоге будет хорошо", - сказал он, отметив, что позже на этой неделе в Давосе у него запланировано много встреч по теме Гренландии.

В последние недели администрация США активизировала усилия, нацеленные на то, чтобы получить контроль над Гренландией. Однако власти Дании пока отказываются уступать этот остров. Власти самой Гренландии также заявляли, что их не интересует присоединение к США.

Депутат парламента Дании Расумус Ярлов заявил в интервью телеканалу CNN, что если Трамп вторгнется в Гренландию, то "это будет война, и мы будем воевать друг против друга".

Ранее во вторник премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что королевство не откажется от Гренландии, несмотря на неоднократные высказывания Трампа о намерении взять под свой контроль датскую территорию.

Со своей стороны премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что применение американской военной силы против арктической территории маловероятно, но не может быть исключено.

Тем временем депутаты Европарламента согласились заморозить процесс ратификации соглашения с США по торговле, сообщил во вторник телеканал BFM-TV со ссылкой на главу парламентской группы социал-демократов Ираче Гарсию Перес.

По ее словам, в Европарламенте удалось добиться того, чтобы большинство депутатов согласились на приостановку процесса обсуждения соглашения. Без завершения этого процесса провести ратификацию невозможно.

Телеканал отмечает, что это - первый конкретный шаг ЕС в ответ на угрозы президента США Трампа ввести пошлины против ряда стран Европы в ответ на переброску военных в Гренландию и на нежелание Дании продать этот остров Вашингтону. Торговое соглашение предусматривает, в частности, американские пошлины в 15% на товары из ЕС, а также - снятие европейских пошлин на некоторые товары из США.

Трамп во вторник также заявил, что не поедет в Париж, где на этой неделе запланирована встреча G7, поскольку не имеющий права переизбираться на третий срок президент Франции Эмманюэль Макрон скоро уйдет со своего поста, и поэтому нет смысла выстраивать с ним отношения.

Ранее Трамп выложил в соцсети Truth Social сообщение от президента Франции Макрона, в котором французский лидер предлагает организовать в четверг саммит G7 и пригласить на него РФ, Украину, Данию и Сирию.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индекс Мосбиржи пока остается ниже сопротивления 2760 пунктов, инвесторы не исключают поступления воодушевляющих геополитических сигналов по Украине с экономического форума в Давосе, хотя основное внимание мировой общественности переключилось на Гренландию. Если напряженность между Европой и США усилится, ЕС может быть вынужден как минимум на какое-то время смягчить свою позицию по российским энергоресурсам, хотя в любом случае вряд ли откажется от политики постепенного перехода на возобновляемые источники энергии, считает аналитик.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Максим Абрамов, рынок акций РФ пока остается под давлением усилившейся геополитической неопределенности. Негативом стали заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова, указавшего на отсутствие перспектив договоренностей по украинскому урегулированию с текущими европейскими лидерами. Дополнительным негативным фактором стали заявления министра финансов США Скотта Бессента, допустившего возможность введения администрацией Трампа пошлин в размере до 500% в отношении покупателей российской нефти без согласования с Сенатом. Он также подчеркнул, что для дальнейшего ужесточения санкционного режима против России принятие отдельного законодательного акта не требуется, поскольку у президента США уже имеются необходимые полномочия.

Индекс МосБиржи находится в районе 2740 пунктов. Если негативный новостной фон сохранится, индекс может перейти к снижению с ближайшей целью в районе 2720 пунктов, а затем опуститься к уровню поддержки 2700 пунктов, считает Абрамов.

В США индексы акций накануне снизились на 1,8-2,4% во главе с Nasdaq, давление оказали угрозы президента США Трампа ввести новые пошлины на товары из европейских государств, выступающих против его предложения о покупке Гренландии.

Трамп сказал, что восемь стран НАТО - Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия, Германия, Великобритания, Франция и Нидерланды - рискуют получить 10%-е тарифы с 1 февраля, а с 1 июня они вырастут до 25%, если сделка по Гренландии не будет достигнута.

Европейские лидеры назвали комментарии Трампа неприемлемыми и оценивают варианты ответных действий.

Между тем министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Трамп может объявить решение по кандидатуре на должность следующего главы Федеральной резервной системы (ФРС) уже на следующей неделе.

В Азии в среду преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,6%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng теряет 0,2%), но слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,2-0,3%).

На нефтяном рынке утром в среду цены корректируются вниз; накануне цена фьючерса на Brent поднималась выше $65 за баррель на фоне ослабления доллара, однако на вечерних торгах скатилась к $64 за баррель. Инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг Гренландии.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 07:01 по Москве составила $64,16 за баррель (-1,2%).

Президент США Трамп в минувшую субботу заявил о намерении с февраля ввести дополнительные пошлины в отношении европейских стран, не поддерживающих его планы по присоединению Гренландии. В ответ председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейские государства готовы к координированному ответу на введение тарифов со стороны США.