Над регионами РФ за ночь сбили 75 украинских беспилотников

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Дежурными средствами ПВО в ночь на среду над российскими регионами нейтрализовано 75 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, 45 беспилотников уничтожено над территорией Краснодарского края, девять - над территорией Орловской области, по три - над территориями Ростовской области и Республики Крым, по два - над Астраханской, Брянской и Курской областями, один - над Воронежской, а также семь - над акваторией Черного моря и один - над Азовским морем.

На Кубани обломки БПЛА с боевой частью упали рядом с многоквартирным домом в поселке Афипском, произошел пожар на территории Афипского НПЗ, его потушили.

Для безопасности полетов Росавиация в ночь на среду вводила ограничения в аэропортах Сочи, Краснодара, Геленджика, Саратова. Утром они возобновили работу.

