Атака беспилотников на Кубань и Адыгею в ночь на 21 января. Главное

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Краснодарский край и Республика Адыгея в ночь на среду подверглись атаке украинских беспилотников.

В Тахтамукайском районе Адыгеи загорелись многоквартирный дом и парковка с автомобилями в ауле Новая Адыгея. Пострадали восемь человек, включая ребенка. Двоих пострадавших перевезут для лечения в Краснодар. По предварительной информации, сгорели 15 автомобилей, еще 25 получили повреждения.

На Кубани, по словам губернатора Вениамина Кондратьева, сильнее всего пострадал Северский район. Обломки БПЛА с боевой частью упали рядом с многоквартирным домом в поселке Афипском. В доме - четыре подъезда и 177 квартир. Для обеспечения безопасности и проведения работ по разминированию была объявлена эвакуация жителей. В спортивной школе поселка развернут пункт временного размещения.

После падения фрагментов беспилотника произошел пожар на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), его оперативно ликвидировали. Пострадавших и повреждений инфраструктуры не было.

Кроме того, в поселке Афипском фрагменты беспилотника упали возле частного дома, в селе Львовском обломки повредили хозпостройку, она загорелась. Пожар оперативно потушили.

Об отражении атаки беспилотников в воздушном пространстве над Сочи и прибрежной акваторией ночью также сообщил мэр курорта Андрей Прошунин. На улице Транспортной было обнаружено падение мелких обломков. На место оперативно выехали экстренные службы. Возгораний и разрушений объектов инфраструктуры зафиксировано не было.