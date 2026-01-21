Открытое горение ликвидировали на складе в подмосковном Протвино

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Протвино Московской области, сообщили в пресс-службе МЧС РФ в среду.

"В Московской области на месте пожара объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что всего к ликвидации привлечено 86 человек и 23 единицы техники.

Ранее сообщалось о локализации возгорания на 10 тыс. кв. м.