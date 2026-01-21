Минстрой отметил снижение аварий в ЖКХ этой зимой на 19%

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В России в начавшемся отопительном сезоне число аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства снизилось на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил Минстрой.

"Прохождение отопительного периода находится на постоянном контроле. С начала ОЗП (осенне-зимнего периода - ИФ) в стране зафиксировано 4 228 аварийных ситуаций, что на 19% меньше уровня прошлого года", - заявило ведомство после совещания главы Минстроя Ирека Файзуллина с регионами и главными распорядителями бюджетных средств (ГРБС).

Как уточнили в министерстве, этого в том числе удалось добиться благодаря проведению Ростехнадзором обучающего курса по базовым основам теплоэнергетики и промышленной безопасности. В нем приняли участие 14 556 специалистов из 7 554 организаций и 7 614 человек из 2 640 муниципальных образований.

"Рассмотрели ситуации с наиболее крупными авариями. Ирек Файзуллин поручил повторно направить в регионы инструкцию о действиях в аварийных ситуациях и довести ее на местах до специализированных служб", - также отметили в Минстрое.

Для устранения аварий в целом по стране были сформированы 25 тысяч аварийных бригад численностью более 112 тысяч человек и оснащенных 45 тысячами единицами техники, сообщало раньше ведомство.