Глава Минстроя доложил о сокращении числа аварий в теплоснабжении на треть

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В России с начала года произошло 107 аварий в сфере теплоснабжения, показатель снизился на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин на совещании президента с членами правительства.

"С начала года в сфере теплоснабжения зафиксировано 107 аварий, это на 32% меньше уровня прошлого года. (...) В отдельных регионах, в центральной части страны, юга и Сибири, причиной стало ухудшение погодных условий", - сказал он.

По его словам, среднее время аварийно-восстановительных работ по стране снизилось на 8,5% по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, глава Минстроя рассказал о прохождении отопительного периода в приграничных регионах.

"Всего с начала года на территории Белгородской, Брянской, Курской областей зафиксировано 29 происшествий на объектах жилищно-коммунального хозяйства. Все они своевременно устранены, в том числе благодаря оперативному подключению закупленных в прошлом году по поручению правительства блочно-модульных котельных. Для ликвидации аварий в этих регионах задействовано 587 аварийных бригад, включая энергетиков и газовиков, численностью более 3 тысяч человек", - сообщил Файзуллин.

Что касается новых регионов России, то в них при поддержке регионов-шефов сформированы более 200 аварийно-восстановительных бригад в составе 1 тысячи специалистов и 433 единиц техники, доложил министр.