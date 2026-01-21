Около 19 тыс. лифтов планируют заменить в РФ в этом году

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Порядка 19 тыс. лифтов намерены заменить в России в текущем году, сообщается в канале Минстроя РФ в MAX.

По предварительным данным, в России в 2025 году заменено порядка 16-17 тыс. лифтов.

"Механизмом списания 2/3 задолженности бюджетных кредитов на замену лифтов воспользовались 36 регионов", - говорится в сообщении по итогам совещания министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина с регионами и главными распорядителями бюджетных средств.

Ранее первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин сообщал, что до 15 февраля 2030 года в России должно быть заменено 96,6 тыс. лифтов, в том числе по региональному оператору - 53,2 тыс., по специальным счетам - 43,4 тыс.