Минобороны РФ заявило об уничтожении за сутки 370 дронов ВСУ

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Российские военные сбили за сутки 370 украинских беспилотников и три крылатых ракеты "Нептун", сообщило Минобороны РФ в среду.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, 20 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, три управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 370 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении министерства.

По данным Минобороны РФ, с начала спецоперации уничтожены более 110 тыс. украинских беспилотников.