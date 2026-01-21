Более 18 тыс. бюджетных мест в аспирантуре выделено вузам РФ в 2026/27 учебном году

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил о выделении 18,2 тыс. бюджетных мест в аспирантуре научным организациям и вузам на 2026-2027 учебный год.

"Количество бюджетных мест в аспирантуре поступательно увеличивается. Так, на 2026/27 учебный год научным организациям и университетам выделено порядка 18,2 тыс. мест, в 2025 году эта цифра составила 17,8 тыс.", - цитирует Фалькова пресс-служба Минобрнауки РФ.

Министр отметил, что в новой модели системы высшего образования аспирантура станет самостоятельным уровнем профессионального образования, и основным видом деятельности аспиранта будет именно проведение научных исследований.

В свою очередь вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что за последние годы количество обучающихся по программам аспирантуры выросло с 84,3 тыс. до почти 126 тыс.

В 2025/26 учебном году наиболее популярными стали научные специальности: системный анализ, управление и обработка информации, статистика; региональная и отраслевая экономика; методология и технология профессионального образования; автоматизация и управление технологическими процессами и производствами; общая педагогика, история педагогики и образования, приводит слова Чернышенко его пресс-служба.

21 января в России отмечается День аспиранта - профессиональный праздник молодых учёных, аспирантов, научных руководителей и специалистов исследовательских институтов.