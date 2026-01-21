В I чтении принят проект о расширении полномочий ФАС в тарифном регулировании

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, закрепляющий право Федеральной антимонопольной службы (ФАС) пересматривать предельные тарифы и определять распределение необходимой валовой выручки между сетевыми организациями в случае систематического неисполнения регионами ее решений.

Документ (№1081974-8) в ноябре 2025 года внесло в парламент правительство.

Законопроект устанавливает, что если региональный орган тарифного регулирования два и более раза в течение года не исполняет решение ФАС, принятое по итогам рассмотрения разногласий между регуляторами, регулируемыми организациями и потребителями, либо предписание, вынесенное в рамках государственного контроля, ФАС получает право пересмотреть установленные в регионе предельные уровни цен (тарифов) на розничных рынках электроэнергии в течение срока их действия, чтобы привести их в соответствие с законодательством.

Также законопроект вводит механизм, по которому если региональный орган регулирования два и более раза в течение года не исполняет решение либо предписание ФАС, принятое по итогам рассмотрения разногласий между регуляторами, регулируемыми организациями и потребителями, то ФАС получает право самостоятельно определить распределение необходимой валовой выручки между сетевыми организациями. Такое решение регион обязан исполнить в течение одного месяца.

Документом устанавливается ограничение предельного срока нахождения руководителя регионального органа тарифного регулирования в статусе исполняющего обязанности - не более четырех месяцев.

Кроме того, предусматривается введение процедуры согласования руководителей органов регулирования в сферах жилищно-коммунального хозяйства по аналогии с действующим порядком в сфере электроэнергетики.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что на практике органы тарифного регулирования неоднократно не исполняют решения ФАС об отмене тарифных решений, принятых с нарушением законодательства. При этом привлечение виновных лиц к административной ответственности не обеспечивает обязательного исполнения таких решений.

Ранее сообщалось, что в рамках законопроекта (№1081976-8), входящего в пакет с рассматриваемым, предусматривается безальтернативная дисквалификация должностных лиц органов регулирования, которые систематически - три и более раза в течение года - не исполняют законные решения или предписания ФАС.