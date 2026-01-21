Запрет депортации и выдачи служивших в ВС России иностранцев одобрен в I чтении

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении пакет проектов законов о запрете административного выдворения из России иностранцев, служивших в российской армии, и о запрете депортировать таких лиц из России; предусмотрен также отказ в выдаче их иностранному государству.

Законопроект № 1075363-8 предлагает ограничить административное выдворение за пределы Росси иностранных граждан и лиц без гражданства, проходивших военную службу по контракту в Вооруженных силах России и участвовавших в выполнении задач, возложенных на ВС. Соответствующие изменения вносятся в статью 4.1 КоАП.

Вместо выдворения таким лицам предлагается назначить административное наказание в виде административного штрафа от одной тысячи до 50 тысяч рублей либо обязательных работ на срок до 200 часов.

Если же такое иностранное лицо или лицо без гражданства нарушит правила поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований (части 4 или 5 статьи 20.31 КоАП), то для них может быть назначен административный запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований на срок от одного года до семи лет, вместо предусмотренных в настоящее время в законе штрафов и выдворения, указывается в законопроекте.

Законопроект № 1075349-8 предусматривает "запрет на принятие решений о депортации, реадмиссии, сокращении срока временного пребывания в Российской Федерации, отказе в выдаче или аннулировании разрешения на временное проживание (...), неразрешении въезда в РФ, нежелательности пребывания (проживания) в РФ в отношении иностранных граждан, лиц без гражданства, проходящих военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ или воинских формированиях РФ, а также проходивших такую службу участников боевых действий".

Изменения предлагается внести в законопроект "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ" и закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ".

Также принят в первом чтении и третий законопроект - № 1075342-8, предусматривающий отказ в выдаче лица иностранному государству для уголовного преследования или исполнения приговора в случаях, когда такие запросы касаются иностранного гражданина или лица без гражданства, проходящего военную службу по контракту в Вооруженных силах России, иных воинских формированиях страны либо проходившего военную службу по контракту в ВС России, иных воинских формированиях и участвовавшего в боевых действиях в составе Вооруженных сил России или воинских формирований. Меняется статья 464 Уголовно-процессуального кодекса.

Все три законопроекта в парламент внесло правительство.