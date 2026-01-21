В Коми бывший полицейский получил условный срок за разглашение гостайны

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Верховный суд Коми признал бывшего сотрудника полиции Сыктывкара виновным в разглашении государственной тайны, сообщило региональное управление ФСБ. Подсудимый получил год лишения свободы условно с испытательным сроком 6 месяцев.

Суд установил, что обвиняемый, имея обязательства по неразглашению сведений, составляющих государственную тайну, сфотографировал на личный телефон документ под грифом секретности и через мессенджер отправил это фото лицу, не допущенному к работе с секретными материалами. Он признан виновным по ч. 1 ст. 283 УК (разглашение государственной тайны).