Экс-глава нижегородского Минстроя осужден за мошенничество на 273 млн руб.

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода вынес приговор бывшему министру строительства Нижегородской области Валерию Англичанинову, обвиняемому в мошенничестве, сообщает региональное следственное управление СКР.

Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 10 тысяч рублей.

По данным следствия, осужденный, являясь фактическим руководителем ООО "Интерсити" и генеральным директором ООО "Строймаштрейд", с 2019 по 2022 годы заключил договоры о передаче прав на объекты недвижимости с гражданами - участниками долевого строительства ЖК "Дом на Горького". Однако обязательства по строительству и предоставлению жилья не были исполнены, в результате чего 74 дольщикам причинен имущественный ущерб.

"Поступившие от граждан денежные средства на сумму более 273 млн рублей он похитил, распорядившись ими по своему усмотрению. Всего по уголовному делу потерпевшими признаны 213 человек", - говорится в сообщении.

В свою очередь прокуратура Нижегородской области уточняет, что подсудимый заключил с дольщиками договоры, касающиеся прав на 67 квартир и 53 машино-места.

Поступившие от граждан деньги "он похитил, в том числе 104 млн рублей перевел на счет принадлежащей ему организации, которая ранее занималась строительством в Подмосковье", отмечает надзорное ведомство.

В настоящее время права дольщиков восстановлены, дом достроен, добавили в прокуратуре.

