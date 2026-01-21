Минобороны РФ сообщило о поражении в среду 32 украинских беспилотников

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что с 09:00 до 18:00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Как сообщили в Минобороны РФ, 21 беспилотник поражен над акваторией Азовского моря, четыре БПЛА - над акваторией Черного моря, по два БПЛА - над Крымом и Курской областью, по одному - над территориями Брянской области, Краснодарского края и Республики Татарстан.