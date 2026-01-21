Запас лекарств в РФ превысил трехмесячный уровень

Фото: Александр Казаков/ТАСС

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Запас лекарственных препаратов в РФ сформирован более чем на три месяца; системных проблем с отсутствием лекарств на рынке не отмечается, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Все препараты стабильно находятся в гражданском обороте, и сегодня, по оценке, у нас есть ресурс - аналитическая витрина правительства, которая агрегирует все данные, - запасы превышают трехмесячный уровень", - сказал Мурашко в среду на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Министр сообщил, что системных проблем в обращениях граждан с отсутствием лекарственных препаратов на фармацевтическом рынке России на отмечено.