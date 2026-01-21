Поиск

Путин заявил, что МИД РФ изучит предложение присоединиться к "Совету мира"

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - МИД РФ изучит документы по приглашению России в "Совет мира", проконсультируется со стратегическими партнерами и после этого даст ответ США, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что касается нашего участия в "Совете мира", то МИДу России поручено изучить поступившие к нам документы, проконсультироваться на этот счёт с нашими стратегическими партнёрами и только после этого мы сможем дать ответ на переданное нам приглашение", - заявил Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

