Трамп лично пригласил Россию присоединиться к "Совету мира"

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что получено личное обращение президента США Дональда Трампа с приглашением присоединиться к "Совету мира".

На совещании с постоянными членами Совбеза РФ спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко спросила у президента о российском отношении к инициативе США о создании "Совета мира".

"Что касается "Совета мира", мы действительно получили личное обращение президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с приглашением присоединиться к создаваемой по его инициативе новой международной структуре - "Совету мира", - сказал Путин.

И добавил: "В этой связи хотел бы прежде всего поблагодарить президента США за это предложение, мы всегда поддерживали и поддерживаем любые усилия, направленные на укрепление международной стабильности. Отмечаем также вклад действующей администрации США в поиске решения по урегулированию украинского кризиса".

Ранее Владимир Путин заявил, что МИД РФ изучит предложение присоединиться к "Совету мира".