Россия может направить в "Совет мира" один млрд долларов из замороженных активов

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Россия могла бы направить в Совет мира миллиард долларов из своих замороженных активов, учитывая особые отношения с палестинским народом, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Уже сейчас, даже до решения нашего вопроса об участии в составе и самой работе Совета мира, учитывая особые отношения России с палестинским народом, мы могли бы, я думаю, направить в Совет мира один миллиард долларов США из замороженных еще при прежней администрации США российских активов", - сказал Путин на совещании с членами Совбеза РФ.