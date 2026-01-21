Путин анонсировал переговоры по замороженным активам РФ с палестинской и американской сторонами

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что рассчитывает в четверг обсудить вопросы возможного использования замороженных в США российских активов с главой Палестины Махмудом Аббасом и представителями США - спецпосланником президента Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

"Планирую обсудить все эти вопросы с президентом Палестины Махмудом Аббасом, с которым завтра у нас состоятся переговоры, а также с американскими представителями - Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, которые тоже завтра приезжают в Москву для продолжения диалога по вопросам украинского урегулирования", - сказал Путин на совещании с членами Совбеза РФ.

Раннее он сообщил, что с учетом отношений с палестинским народом один миллиард из этих средств РФ могла бы направить в Совет мира. Оставшиеся же средства, по словам Путина, можно было бы направить на восстановление территорий, пострадавших в ходе конфликта с Украиной, после заключения с ней мирного договора.