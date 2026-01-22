В Тульской области ожидают задержки шести пассажирских поездов после схода цистерн

Фото: телеграм-канал Дмитрия Миляева

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Шесть пассажирских поездов, следующих по направлениям Узловая - Елец и Елец - Ожерелье в Тульской области, могут быть задержаны из-за схода вагонов грузового поезда на перегоне Жданка - Товарково. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

"Обновление по ситуации на перегоне Жданка - Товарково. По информации взаимодействующих служб, из-за аварии ожидаются задержки шести пассажирских поездов, следующих по направлениям Узловая - Елец и Елец - Ожерелье", - говорится в сообщении.

По данным главы региона, со станции Узловая-1 уже прибыл ремонтный поезд, также к месту следуют ремонтно-восстановительные составы из Тулы-1 и Ельца. Срок восстановления составит до двух часов, уточнил Миляев.

Ранее вечером в среду он проинформировал, что на 255 км участка Узловая - Елец Московской железной дороги на перегоне Жданка - Товарково произошёл сход четырёх порожних грузовых цистерн в составе грузового поезда, следовавшего в направлении Ельца.

По предварительным данным, причиной ЧП стало падение давления в тормозной магистрали одного из вагонов. "В настоящее время 31 вагон поврежденного состава оцеплен, они транспортируются на ст. Богородицк", - добавил глава региона.