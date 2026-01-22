Четыре поезда дальнего следования задерживаются из-за аварии в Тульской области

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - По причине схода вагонов в Тульской области задерживаются четыре поезда дальнего следования, сообщает в четверг пресс-служба МЖД.

"В связи со сходом вагонов грузового поезда на перегоне Жданка - Товарково Тульской области в настоящее время пути задерживаются следующие поезда дальнего следования: №25 Москва - Воронеж, №33 Москва - Владикавказ, №58 Белгород - Москва, №62 Нальчик - Москва", - говорится в сообщении.

На данный момент продолжаются восстановительные работы, причины произошедшего устанавливаются.

На Московской железной дороге работает оперативный штаб, координирующий действия по ликвидации последствий инцидента.

По уточненной информации, 21 января в 21:54 в Тульской области произошел сход семи порожних вагонов грузового поезда. Пострадавших нет, угроза населению отсутствует.

Ранее глава Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что из-за схода вагонов грузового поезда на перегоне Жданка - Товарково могут быть задержаны шесть пассажирских поездов, следующих по направлениям Узловая - Елец и Елец - Ожерелье.

По предварительным данным, причиной ЧП стало падение давления в тормозной магистрали одного из вагонов.