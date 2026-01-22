Поиск

Минобрнауки заявило о соблюдении прав абитуриентов при новых правилах поступления

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - В Минобрнауки РФ заявили, что законные права абитуриентов, проходящих вступительные испытания на инженерные, педагогические и гуманитарно-социальные специальности по новым правилам, будут соблюдены.

Согласно ранее утвержденному в ноябре 2025 года приказу министерства о внесении изменений в перечень вступительных испытаний, новые правила вступят в силу с 1 марта текущего года и будут действовать до 1 сентября 2029 года.

Так, по 25 инженерным направлениям подготовки и специальностям становится обязательным экзамен по физике. Кроме того, по ряду социально-гуманитарных направлений подготовки и специальностей вуз на свое усмотрение может сделать вступительное испытание по истории обязательным. Изменены и требования к поступлению на педагогические направления - будущие учителя теперь должны сдавать единый государственный экзамен (ЕГЭ) по профильным предметам.

"Необходимо отметить, что изменения затрагивают только часть направлений подготовки и специальностей высшего образования. При этом в ряде таких направлений вносимые изменения имеют преемственную связь с действовавшими ранее нормами и перечнями вступительных испытаний", - пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе Минобрнауки.

В министерстве выразили уверенность, что законные права абитуриентов будут надлежащим образом соблюдены, и сообщили, что будут следить за развитием ситуации.

"Минобрнауки России осуществляет постоянный мониторинг ситуации, и по имеющейся в ведомстве информации российские вузы заблаговременно начали проводить информационную работу с абитуриентами", - говорится в сообщении.

В среду издание "Известия" сообщило, что вузы утвердили перечни вступительных испытаний для абитуриентов по новым правилам за 12 дней до окончания подачи школьниками заявлений на ЕГЭ. По информации издания, изменения якобы вызывают тревогу и недовольство у многих школьников и их родителей.

Минобрнауки ЕГЭ
